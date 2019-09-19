قطع المياه عن 6 مناطق في العاصمة‎.. السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة، بعد غد، السبت، نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بشارع النصر للسيارات بوادي حوف لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأوضحت أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها، هي: "تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف – مساكن الضباط – منطقه المصانع بعزبه زين – منطقه الملاء بعزبه الوالدة – عزبة الهجانة – عزبة الصفيح بالمعصرة"، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 21 / 9 /2019 وحتى الساعة 10 من مساء اليوم نفسه.





وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



