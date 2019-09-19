طراز إف- 16.. تحطم طائرة مقاتلة بلجيكية في فرنسا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، منذ قليل، بتحطم طائرة مقاتلة بلجيكية، من طراز إف- 16، في بلدة بلوفينر، القريبة من مدينة لوريان الفرنسية.



وأضافت الشبكة، أنه تم إنقاذ أحد طياريها، فيما يجرى حاليا انتشال الطيار الآخر العالق بين أسلاك كهرباء الضغط العالي.



وأكدت القوات الجوية البلجيكية، هذا الحادث، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لافتة إلى أنه تم إنقاذ الطيارين بسلام.



وذكرت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في المنطقة، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق في هذا الحادث لبيان سببه.