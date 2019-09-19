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أخبار البلد

الأحد .. الصحفيين تناقش كتاب نصوص من الوادي المقدس

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:09 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب " نصوص من الوادي المقدس "، للكاتب الصحفي محمد هزاع.

ويتحدث فيها الدكتور محمد سيد إسماعيل الناقد الأدبي، والدكتورة منال الشربيني الناقدة الروائية، والكاتبة عزة أبو العز الناقدة الأدبية.

ويدير الندوة محمود الشربيني الصحفي بجريدة الوفد ومجدي صالح الصحفي بجريدة الأسبوع، وذلك يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الساعة السادسة مسًاء بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

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