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بـ لون فاقع.. درة تخطف الأنظار في الجونة بإطلالة ساحرة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:13 م
درة
درة
رنا عصمت
نشرت الفنانة التونسية،درة، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام"، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة لدورته الثالثة لعام 2019.

وتألقت الفنانة درة، بإطلالة مميزة كالعادة كما تظهر دائمًا بفساتين مناسبة و ستايل مختلف، مرتدية فستانا بلون الفوشيا، وهو ما استغربه الكثير من متابعيها من لون الفستان ولكنه نال إعجاب الكثير.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع الماكياج المناسب والذي تماشى مع لون الفستان ،وقامت برفع شعرها.

يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري

بـ لون فاقع.. درة تخطف الأنظار في الجونة بإطلالة ساحرة

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