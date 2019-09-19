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مرأة

بفستان كب.. غادة عادل بإطلالة وهمية وناعمة في مهرجان الجونة السينمائي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:10 م
آية التيجي
ظهرت الفنانة غادة عادل بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت فستان كب باللون البطيخي، وهو ما ابرز من انوثتها، واناقتها.

وقامت غادة عادل برفع شعرها إلى الوراء بطريقة بسيطة وغير متكلفة، مع اختيار مكياجا ناعما للغاية، قامت بإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

فيما اختارت غادة عادل ارتداء قرطين ناعمين لإبراز إطلالتها، مع حقيبة باللون الذهبي الناعم، وهو ما اضاف لمسة بسيطة على إطلالتها.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري

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