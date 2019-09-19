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مرأة

تتجاوز أحزانها على والدتها.. يسرا تتألق بـ فستان فضي مثير بـ مهرجان الجونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:36 م
يسرا
يسرا
رنا عصمت
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة يسرا، بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.

وتألقت الفنانة يسرا بإطلالة جريئة من خلال ظهورها في مهرجان الجونة علي السجادة الحمراء،مرتدية فستانا فضيا مثيرا، وقامت بوضع الماكياج الهادئ ورفع شعرها وهو ما تماشى مع الفستان، وهو ما علق عليه متابعوها :"تجاوزت احزانها" خاصةً ان والدتها توفيت منذ شهور ماضية.

انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري
تتجاوز أحزانها على والدتها.. يسرا تتألق بـ فستان فضي مثير بـ مهرجان الجونة

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