بفستان بسيط.. صبا مبارك بإطلالة جذابة فى مهرجان الجونة السينمائى

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، صورة للفنانة الأردنية صبا مبارك والتى ظهرت من خلالها بإطلالة ناعمة.



ارتدت صبا مبارك فستانا أنيقا باللون الفضى واتسم التصميم بأنه قصير من الأمام وطويل من الخلف، كما أنه ذو أكمام مكشوفة، واعتمدت صبا مبارك على مكياج جذاب مرتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، وبدت بتسريحة شعر بسيطة.



انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة التى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

