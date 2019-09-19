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فن

شاهد .. لحظة دخول ريهام عبد الغفور وسلوى محمد على للجونة السينمائى

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
أحمد البهى
حرصت الفنانة ريهام عبد العفور والفنانة سلوى محمد على على حضور مهرجان الجونة فى دورته الثالثة، حيث تمكنتا من خطف الأنظار بإطلالتهما.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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