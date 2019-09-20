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فن

رامي جمال يلغي حفله في ليبيا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
أعلن المطرب رامي جمال عن إلغاء حفله، الذى كان من المفترض إقامته اليوم الجمعة فى ليبيا، تحديدا فى مدينة بنى غازى، وكشف رامى عن سبب إلغاء الحفل، قائلا على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، جمهور حفل ليبيا المحترم.. أعتذر عن عدم تواجدي معكم غدا، نظرا لعدم إكمال المنظمين باقي الشروط المطلوبة، وفي حال تحديد موعد آخر من عدمه، سأُبلغكم".

وكان رامى جمال أعلن عن إنشغاله بألبومه الجديد، المقرر طرحه الفترة المقبلة، كما يعمل على أغنية جديدة مع المطربة اللبنانية اليسا.

يذكر أن آخر كليباته كانت أغنية "البرد" التى حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، وتعد الأغنية الرابعة التى صورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير، وصورها جميعًا فى لندن، وهى: "مفيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب، ومن تصوير"روبى براينت".

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