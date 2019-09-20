بفستان مكشوف الساق .. مي عمر بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة جديدة لها مز مهرجان الجونة السينمائي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وحلت مي عمر بإطلالة جريئة بارتدائها فستان بينك شفاف من الامام مع فتحة الساق لابراز أنوثتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "قمرررر"و " وربي عسل " و "علي الاقل اطلالتك مهضومه اكثر من الباقين".



يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.