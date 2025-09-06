الجيش الإسرائيلي: مباحثات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية حول التحديات الإقليمية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى تل أبيب تناولت المواجهة المشتركة للتحديات والتهديدات في المنطقة، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

تقييم للوضع مع رئيس الأركان

وأوضح الجيش أن القائد الأمريكي شارك في جلسة تقييم للوضع مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي (زامير)، كما زار عددًا من بلدات غلاف غزة في إطار الزيارة.

انتظار المساعدات

من ناحية أخرى؛ قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل مباشر صوب فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات شمال غرب بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات، لترتفع حصيلة ضحايا اليوم إلى نحو 60 شهيدًا بينهم 38 في مدينة غزة.

وأضاف جبر، خلال مداخلة على القناة، أن الاحتلال كثف خلال الساعات الماضية قصفه لمنازل متعددة الطوابق والأبراج السكنية، مستشهدًا بتدمير برج السوسي وسط المدينة بجوار مقر الأونروا، بعد أيام من استهداف برج مشتهى، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات وإجبار السكان على الإقامة في مراكز إيواء وخيام بديلة.