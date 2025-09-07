غدًا.. انطلاق القمة الإفريقية الثانية للمناخ وسط تحذيرات من خسائر صحية واقتصادية

تنطلق غدا /الاثنين/ القمة الإفريقية الثانية للمناخ لمواجهة التحديات المتصاعدة الناجمة عن التغير المناخي، وعلى رأسها تمويل الأضرار والآثار الصحية والاقتصادية.

وذكر تقرير الاتحاد الإفريقي أن تغير المناخ أزمة عالمية لها آثار عميقة وبعيدة المدى على رفاهية الإنسان والبيئة، ويمثل أحد التحديات الصحية العامة الأكثر إلحاحاً في عصرنا، وله تأثيرات غير متناسبة في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

وتوقع التقرير أن يتسبب تغير المناخ عالميا في وفاة 14.5 مليون شخص إضافي، وفقدان أكثر من ملياري سنة من الحياة الصحية، وخسائر اقتصادية بقيمة 12.5 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وفي أفريقيا، تشير مراجعة لأكثر من 2000 حدث للصحة العامة بين عامي 2001 و2021 إلى أن 56% منها مرتبطة بتغير المناخ، وتتزايد حدة الظواهر الجوية المتطرفة، وأنماط الأمراض المتغيرة، وانعدام الأمن الغذائي، والأمراض المنقولة بالمياه، مما يشكل مخاطر كبيرة على صحة ورفاهية المجتمعات.