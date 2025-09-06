قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هشام وهبة يحذر من تحصيل مقابل الخدمة في غير المنشآت السياحية

دكتور هشام وهبة
دكتور هشام وهبة
محمد الاسكندرانى

حذّر الدكتور هشام وهبة، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رواد المطاعم والكافيهات من دفع أي مبالغ تحت بند "مقابل خدمة" إلا في المنشآت السياحية المرخصة رسميًا فقط.

وأكد د. وهبة أن المنشآت السياحية هي الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونًا تحصيل مقابل الخدمة، مشيرًا إلى أن وجود شعار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية مُعلّق في مكان ظاهر داخل المنشأة – ويفضّل أن يكون عند المدخل الرئيسي – هو الضمان الوحيد لشرعية تحصيل هذا المقابل.

رسوم مقابل خدمة 

 

وأوضح أن أي مطعم أو كافيه غير سياحي يقوم بتحصيل مقابل خدمة يُعتبر مخالفًا للقانون ويمارس نصبًا على المواطنين بتحصيل أموال دون وجه حق.

كما شدد على أن محلات الفاست فود السياحية لا تقدم خدمة المائدة (Table Service)، وبالتالي لا يحق لها قانونًا فرض أو تحصيل أي مقابل خدمة من العملاء.

وأوضح وهبه ، طرق الشكوى المتاحة ،مناشدا المواطنين بضرورة توخي الحذر والإبلاغ عن أي منشأة تخالف هذه التعليمات ، عبر جهاز حماية المستهلك والخط الساخن (من أي خط أرضي): 19588،و واتساب: 01577779999 (رئيسي) أو 01000000329 (بديل).


واوضحت أنه يمكن الشكوي لـ وزارة السياحة والآثار: الخط الساخن 19654 ، بالإضافة إلى التهرّب الضريبي (مصلحة الضرائب المصرية) عبر الخط الساخن 16189 (خلال أيام العمل الرسمية).


وأكد أن هذه القنوات الرسمية هي الطريق القانوني لضمان حقوق المستهلك ومنع أي استغلال أو تحصيل غير مشروع.

الدكتور هشام وهبة أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

