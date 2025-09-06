هشام وهبة يحذر من تحصيل مقابل الخدمة في غير المنشآت السياحية

حذّر الدكتور هشام وهبة، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رواد المطاعم والكافيهات من دفع أي مبالغ تحت بند "مقابل خدمة" إلا في المنشآت السياحية المرخصة رسميًا فقط.

وأكد د. وهبة أن المنشآت السياحية هي الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونًا تحصيل مقابل الخدمة، مشيرًا إلى أن وجود شعار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية مُعلّق في مكان ظاهر داخل المنشأة – ويفضّل أن يكون عند المدخل الرئيسي – هو الضمان الوحيد لشرعية تحصيل هذا المقابل.

رسوم مقابل خدمة

وأوضح أن أي مطعم أو كافيه غير سياحي يقوم بتحصيل مقابل خدمة يُعتبر مخالفًا للقانون ويمارس نصبًا على المواطنين بتحصيل أموال دون وجه حق.

كما شدد على أن محلات الفاست فود السياحية لا تقدم خدمة المائدة (Table Service)، وبالتالي لا يحق لها قانونًا فرض أو تحصيل أي مقابل خدمة من العملاء.

وأوضح وهبه ، طرق الشكوى المتاحة ،مناشدا المواطنين بضرورة توخي الحذر والإبلاغ عن أي منشأة تخالف هذه التعليمات ، عبر جهاز حماية المستهلك والخط الساخن (من أي خط أرضي): 19588،و واتساب: 01577779999 (رئيسي) أو 01000000329 (بديل).



واوضحت أنه يمكن الشكوي لـ وزارة السياحة والآثار: الخط الساخن 19654 ، بالإضافة إلى التهرّب الضريبي (مصلحة الضرائب المصرية) عبر الخط الساخن 16189 (خلال أيام العمل الرسمية).



وأكد أن هذه القنوات الرسمية هي الطريق القانوني لضمان حقوق المستهلك ومنع أي استغلال أو تحصيل غير مشروع.