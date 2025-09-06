نقابة التشكيليين: طارق الكومي الممثل القانوني والنقيب الشرعي بموجب انتخابات 2024

أكدت نقابة الفنانين التشكيليين أن الفنان طارق الكومي هو النقيب الشرعي للنقابة بموجب الانتخابات التي أجريت بتاريخ (١٣ / ٩ / ٢٠٢٤) تحت إشراف مجلس الدولة والجهة الإدارية المختصة ووفقا للقانون واللائحة المنظمة وبحضور النصاب القانونى للجمعية العمومية للنقابة .

وشددت نقابة التشكيليين في بيان اليوم السبت، على رفضها الكامل لأي محاولات لتشويه الحقائق أو الإساءة لمؤسساتها المنتخبة وأن الكومي هو الممثل القانوني والشرعي الوحيد للنقابة أمام كافة الجهات، وأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة.

ودعت النقابة كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن النقابة قبل نشر أي أخبار تخصها، حفاظا على مصداقية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة الصحيحة.