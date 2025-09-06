‏ Father Mother Sister Brother يفوز بالأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا

حاز المخرج الأمريكي المخضرم جيم جارموش على جائزة الأسد الذهبي لأفضل عمل عن فيلمه الجديد Father Mother Sister Brother، الذي عُرض لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

الفيلم يتناول موضوعات الأسرة والعلاقات الإنسانية من خلال ثلاث قصص متوازية تدور في ثلاث دول مختلفة: الجزء الأول في شمال شرقي الولايات المتحدة (يجلس فيه إخوة عند والدهم الغريب الأطوار)، والجزء الثاني في دبلن بإيرلندا (تزور أبناء أمهم الروائية المتحفظة)، والثالث في باريس (تعود التوائم إلى شقة والديهما الراحلين لتفحص إرثهما العاطفي).

الفيلم يضم طاقمًا مميزًا من نجوم الصف الأول في السينما المعاصرة، بينهم توم ييتس، آدم درايفر، كيت بلانشت، شارلوت رامبلنج، مايم بيالِيك، فيكي كريبس، إنديا مور، لوكا سابات.

ومن المرتقب أن يبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة في 24 ديسمبر، بعد العرض الأول في فينيسيا.



وحصدت المخرجة التونسية كوثر بن هنية جائزة الأسد الفضي – جائزة لجنة التحكيم من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن فيلمها المثير للجدل “صوت هند رجب” (The Voice of Hind Rajab) الذي عرض ضمن المسابقة الرسمية.

يُروى الفيلم قصة مأساوية حقيقية لطفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات تدعى هند رجب، حيث قتلت خلال استهداف سيارتها من قِبَل القوات الإسرائيلية في غزة في عام 2024.



الفيلم يعتمد على التسجيل الصوتي الفعلي لمكالمتها مع فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بينما كانت على قيد الحياة داخل السيارة، ويتبع أحداث المكالمة من داخل مركز الاتصال وحده دون إظهار أي مشاهد عنف مباشرة.



عُرِض الفيلم لأول مرة في العرض العالمي في المسابقة الرسمية يوم 3 سبتمبر، وحظي برد فعل تاريخي من الجمهور الذي عبّر عن إعجابه الشديد عبر وقوف وتصفيق استمر لنحو 23 إلى 24 دقيقة—أطول كمية احترم السجلات في مهرجانات سينمائية.



كما تم اختيار الفيلم رسميًا لتمثيل تونس في مسابقة أفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الأوسكار لعام 2026، مشيراً إلى اهتمام دولي واسع بهذا العمل المؤثر.



توج المخرج الأميركي بيني صفدي بجائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلمه الجديد The Smashing Machine.

الفيلم هو سيرة درامية للملاكم وفنان القتال المختلط مارك كير، وقدّم فيه بيني صفدي أداء منقطع النظير ككاتب ومخرج ومحرر للفيلم.

ولعل أبرز ما ميز الفيلم هو التحول الدرامي الجريء للنجم دوين «ذا روك» جونسون، الذي غيّر من جلده بأسلوب مؤثر، وتقمّص شخصية كير بحرفية وانفعالات حقيقية استحوذت على المشاهدين.