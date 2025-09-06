قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

‏ Father Mother Sister Brother يفوز بالأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا

المخرج جيم جارموش
المخرج جيم جارموش
نجلاء سليمان

حاز المخرج الأمريكي المخضرم جيم جارموش على جائزة الأسد الذهبي لأفضل عمل عن فيلمه الجديد Father Mother Sister Brother، الذي عُرض لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

الفيلم يتناول موضوعات الأسرة والعلاقات الإنسانية من خلال ثلاث قصص متوازية تدور في ثلاث دول مختلفة: الجزء الأول في شمال شرقي الولايات المتحدة (يجلس فيه إخوة عند والدهم الغريب الأطوار)، والجزء الثاني في دبلن بإيرلندا (تزور أبناء أمهم الروائية المتحفظة)، والثالث في باريس (تعود التوائم إلى شقة والديهما الراحلين لتفحص إرثهما العاطفي).

الفيلم يضم طاقمًا مميزًا من نجوم الصف الأول في السينما المعاصرة، بينهم توم ييتس، آدم درايفر، كيت بلانشت، شارلوت رامبلنج، مايم بيالِيك، فيكي كريبس، إنديا مور، لوكا سابات.

ومن المرتقب أن يبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة في 24 ديسمبر، بعد العرض الأول في فينيسيا.


وحصدت المخرجة التونسية كوثر بن هنية جائزة الأسد الفضي – جائزة لجنة التحكيم من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن فيلمها المثير للجدل “صوت هند رجب” (The Voice of Hind Rajab) الذي عرض ضمن المسابقة الرسمية.

يُروى الفيلم قصة مأساوية حقيقية لطفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات تدعى هند رجب، حيث قتلت خلال استهداف سيارتها من قِبَل القوات الإسرائيلية في غزة في عام 2024.


الفيلم يعتمد على التسجيل الصوتي الفعلي لمكالمتها مع فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بينما كانت على قيد الحياة داخل السيارة، ويتبع أحداث المكالمة من داخل مركز الاتصال وحده دون إظهار أي مشاهد عنف مباشرة.


عُرِض الفيلم لأول مرة في العرض العالمي في المسابقة الرسمية يوم 3 سبتمبر، وحظي برد فعل تاريخي من الجمهور الذي عبّر عن إعجابه الشديد عبر وقوف وتصفيق استمر لنحو 23 إلى 24 دقيقة—أطول كمية احترم السجلات في مهرجانات سينمائية.


كما تم اختيار الفيلم رسميًا لتمثيل تونس في مسابقة أفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الأوسكار لعام 2026، مشيراً إلى اهتمام دولي واسع بهذا العمل المؤثر.


توج المخرج الأميركي بيني صفدي بجائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلمه الجديد The Smashing Machine.

الفيلم هو سيرة درامية للملاكم وفنان القتال المختلط مارك كير، وقدّم فيه بيني صفدي أداء منقطع النظير  ككاتب ومخرج ومحرر للفيلم.

ولعل أبرز ما ميز الفيلم هو التحول الدرامي الجريء للنجم دوين «ذا روك» جونسون، الذي غيّر من جلده بأسلوب مؤثر، وتقمّص شخصية كير بحرفية وانفعالات حقيقية استحوذت على المشاهدين.

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| تحرير 350 محضرًا وضبط مصنع أجبان غير مرخص.. وغدًا الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

مجمع خدمات زراعية بدشنا

أخبار قنا: حصول 26 مدرسة على شهادة الجودة.. واجتماع لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج

ضربة أمنية .. سقوط أخطر تجار المخدرات في قبضة مباحث سوهاج

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا
نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

