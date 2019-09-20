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رياضة

السوبر المصري..الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولة والزمالك الوصيف

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:51 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساء مباراة السوبر المصري بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك على استاد برج العرب بحضور جماهيري 10 آلاف مشجع.

توج الأهلي بـ درع الدوري الممتاز لـ موسم 2018-2019 على الرغم من صعوبته و صدارة فريق الزمالك للجدول طوال الموسم ليفجر المارد الأحمر المفاجأة بالتتويج باللقب.

بينما توج الزمالك ببطولة كأس مصر البطولة المفضلة له خلال المواسم الأخيرة عقب الفوز أمام بيراميدز في النهائي بثلاثية نظيفة

وتعتبر بطولة السوبر مميزة و فريدة نظرا لكونها بطولة من مباراة واحدة حيث لم يشارك بها سوى 8 أندية فقط و هي الأهلي، الزمالك، المصري، المقاولون العرب، حرس الحدود، إنبي، الإسماعيلي، غزل المحلة.

وتوج الأهلي بالبطولة 10 مرات من أصل 12 مشاركة بينما حصد الزمالك اللقب 3 مرات خلال 8 مشاركات و توج كلا من حرس الحدود و المقاولون العرب بالبطولة مرة وحيدة خلال مشاركتين.

كما توج الأهلي ببطولة السوبر المصري تحت قيادة البرتغالي تونيل أوليفيرا , البرتغالي مانويل جوزيه " 4 مواسم " و حسام البدري " 3 مواسم "، بينما توج الزمالك بالبطولة تحت قيادة الألماني أوتوفيستر , البرازيلي كابرال ومحمد حلمي.

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