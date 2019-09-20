بالزغاريد... دنيا عبد العزيز تحتفل بانتهائها من تصوير قيد عائلي

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز فيديو لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد انتهائها من تصوير مشاهدها بمسلسل قيد عائلي.



وظهرت دنيا عبد العزيز بالفيديو وهي تزغرد وهي خارجة من لوكيشن التصوير بعد انتهائها من تصوير مشاهدها بمسلسل قيد عائلي.



وعلقت دنيا عبد العزيز على الفيديو قائلة "الحمد لله خلصت تصوير مشاهد قيد عائلي الحمد لله شكرا لكل فريق العمل هتوحشونا".



مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

