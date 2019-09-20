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أخبار العالم

شاهد.. اللقطات الأولى لإطلاق النار في العاصمة الأمريكية واشنطن

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:20 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لإطلاق النار الذي وقع منذ لحظات بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مسلح فتح النار عشوائيًا على عدة أشخاص بالعاصمة.

وقالت الشبكة إن الشرطة الأمريكية كثفت الآن تواجدها في مكان إطلاق النار، مشيرةً إلى أن عدد المصابين غير معلوم حتى الآن.

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