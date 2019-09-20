شاهد.. اللقطات الأولى لإطلاق النار في العاصمة الأمريكية واشنطن

#BREAKING : Washington DC - Multiple people shot on Columbia Road NW in Columbia Heights.



Video : chriscollisonpic.twitter.com/YFvVyR2cPB — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) September 20, 2019

Multiple people being taken to the hospital in Columbia Heights. @PoPville pic.twitter.com/JG9XG7Fchb — Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لإطلاق النار الذي وقع منذ لحظات بالعاصمة الأمريكية واشنطن.وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مسلح فتح النار عشوائيًا على عدة أشخاص بالعاصمة.وقالت الشبكة إن الشرطة الأمريكية كثفت الآن تواجدها في مكان إطلاق النار، مشيرةً إلى أن عدد المصابين غير معلوم حتى الآن.