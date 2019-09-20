النجوم وزوجاتهم يتألقون .. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة..فيديو

رصدت عدسة صدي البلد إطلالات نجوم الفن والسينما المصرية والعربية علي السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.ظهر النجم محمد رمضان في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بعد الصلح مع ادارة المهرجان بسبب الهجوم علية العام الماضي قائلا "أنه لا يحضر هذه المهرجانات ويحضر فقط القاهرة السينمائي".ظهرت الفنانة شيري عادل برفقة طليقها الداعية معز مسعود علي السجادة الحمراء بمهرجان الجونة مما اثار جدلا كبيرا بعد اعلانهم الانفصال مؤخرا.حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة سلوى محمد على على حضور مهرجان الجونة فى دورته الثالثة، حيث تمكنتا من خطف الأنظار بإطلالتهما.حلت ياسمين صبري بإطلالة انيقة بارتدائها فستان أخضر مكشوف من الاسفل مع إسدال شعرها على كتفها ووضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف لابراز جمالها وانوثتها.استعرضت النجمة ليلي علوي فستانها علي السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي وظهرت ليلي علوي بإطلالة انيقة بالاسود اللامع مع وضع ميكب كثيف علي وجهها مع احمر الشفايف.وظهر هاني رمزي مع زوجته بصورة أنيقة وفستان جبير باللون البيج اللامع ومقفول من الصدر، وكانت من الإطلالات المحتشمة الأنيقة من زوجات الفنانين.حرص النجم أحمد الفيشاوى على تقبيل زوجته أمام عدسات المصورين بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة التي تقام حاليا.