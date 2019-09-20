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اقتصاد

الاستقرار نصيب المعدن الأصفر .. أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-9-2019

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:05 ص
الذهب
الذهب
مايكل عياد
واصلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-9-2019 استقراراها على أسعار أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر 682 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بين 585 جنيها.

وبحسب موقع "أيجيبت جولد برايس" المتخصص في أسعار المعدن النفيس، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا بين 779 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو5456 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 14 سعر 453 و455 جنيها، وعيار 12 سعر 390 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب اليوم 24240 جنيها للأوقية، وكانت أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى للهبوط بسبب التحركات في الأسعار العالمية والتي تؤثر على السوق المحلية.

وقلص الذهب مكاسبه بعد تقرير ذكر أن مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرسون عرض صفقة تجارية محدودة على الصين، وهو ما قد يؤخر أو يلغي بعض الرسوم، مقابل تأكيدات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الزراعية.

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