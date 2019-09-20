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أخبار العالم

موسكو: واشنطن تلمح بعزمها إنهاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
التجارب النووية
التجارب النووية
أ ش أ
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن واشنطن تلمح بعزمها إنهاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في المستقبل بشكل كامل.

وقال لافروف، لمجلة "روسيا في الشئون العالمية" اليوم الجمعة : "إن تقويض واشنطن لمعاهدة الحد من نظام الدفاع الصاروخي ومعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بدعم إجماعي من قبل أعضاء حلف "ناتو" يخلق مخاطر تفكيك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بأكملها، وكذلك في مجال مراقبة الصواريخ النووية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي :"أن آفاق معاهدة التدابير الرامية إلى تعزيز خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت ــ 3" والحد منها ليست واضحة أيضا بسبب عدم وجود إجابة واضحة من الجانب الأميركي على اقتراح روسيا بالموافقة على تمديد المعاهدة بعد انتهاء صلاحيتها في شهر فبراير 2021".

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