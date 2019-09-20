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مرأة

قبل بدء الجامعة.. 3 مشروبات تساعدك على التخسيس بسرعة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:32 م
مشروبات تساعد على
مشروبات تساعد على التخسيس
رشا عوني
يستعد الشباب والفتيات لبدء العام الدراسي الجديد وبدء دخول الجامعات خلال أيام، وهي فترة تستعد لها الفتيات بشكل خاص بتجهيزات مناسبة للجامعة مثل الملابس والحقائب والأحذية العملية المريحة المناسبة ليوم دراسي طويل.

وتحتاج الفتيات في هذه الفترة إلى تكثيف العناية بالجسم وخسارة الوزن وظبط القوام، للحصول على أفضل مظهر قبل بدء العام الدراسي واختيار الملابس المناسبة.

إليكي بعض المشروبات الصحية السريعة التي تساعد على خسارة الوزن بشكل سريع إذا تم تناولها بشكل يومي، ومنها :

1- مشروب الكرفس
المكونات: حفنة الكرفس مع ملعقة من خل التفاح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، مع كوب ماء 

طريقة عمل مشروب الكرفس للتخسيس :
في الخلاط ضيفي حفنة من الكرفس مع كوب الماء حتى يصبح خليط متجانس ثم ضيفي ملعقة خل التفاح مع ملعقة الفلفل الأسود وقلبيه جيدًا، وتناوليه مرتين يوميًا لمدة شهر.

فوائد مشروب الكرفس :
خل التفاح يساعد على تخفيف الوزن ، وينظم ضغط الدم والسكر في الدم ، ويحسن صحة القلب ،و الكرفس يساعد في فقدان الوزن عن طريق تحسين التمثيل الغذائي للدهون وخفض مستويات الكولسترول السيئ .

2- مشروب الطماطم :
المكونات : ثمرة طماطم + عصير ليمون + ملعقة فلفل أسود
طريقة عمل مشروب الطماطم للتخسيس :
في الخلاط اهلاسي ثمرة الطماطم مع ربع كوب ماء حتى يصبح عصير، وضيفي لها قطرات الليمون مع رشة الفلفل الأسود، ويتم تقليبه جيدًا قبل تناوله، ويفضل تناول هذا المشروب مرة يوميًا قبل الغداء.

3- مشروب العسل و الليمون :
المكونات : 2ملعقة عسل + عصير ليمونة + كوب ماء
طريقة عمل مشروب العسل والليمون للتخسيس :
اخلطي العسل والليمون في كوب ماء دافئ وقلبيه وتناوله في الصباح على الريق قبل تناول الإفطار

فوائده :
يعتبر مشروب الليمون مع العسل من أفضل المشروبات لفقدان الوزن. وذلك لأن العسل العضوي يساعد على منع مشاكل الأمعاء ، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، ويقلل من الالتهابات. هذا ، بدوره ، يساعد في خفض الوزن .

مصدر المعلومات موقع stylecraze .
قبل بدء الجامعة.. 3 مشروبات تساعدك على التخسيس بسرعة
قبل بدء الجامعة.. 3 مشروبات تساعدك على التخسيس بسرعة
قبل بدء الجامعة.. 3 مشروبات تساعدك على التخسيس بسرعة

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