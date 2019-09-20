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تعليم

جامعة حلوان تعلن استعداداتها للعام الجامعي الجديد 2019-2020

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:55 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، لاستقبال ٤٦٣٦٢ طالب وطالبة بمختلف الكليات فى العام الجامعي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وقام ماجد نجم بجولة للحرم الجامعي تابع فيها أعمال التطوير و الإصلاحات التي تتم بالمدخل الرئيس للجامعة وطريق المظلات والمدرجات وقاعة العروض الكبرى، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والتجميل والتشجير.

وأعلن الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن انتهاء الجامعة من تجهيزات بدء العام الجامعي الجديد من تجهيز ات للمباني والمنشآت والمدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل واطمأن على جهوزيتها لاستقبال الطلاب وكذلك إعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، في ظل انتظام إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين، واستكمال تحليل المخدرات كأحد شروط السكن بالمدينة الجامعية وذلك بصورة مفاجأة، حيث تستقبل المدينة الجامعية هذا العام مايقرب من ١٧٠٠ طالب وطالبة.

كما تنظم جامعة حلوان، مع بداية أيام الدراسة، حفل استقبال للطلاب الجدد، لتعريفهم بالحياة الجامعية، بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية، مع أداء تحية العلم، ورفع أعلام كليات الجامعة وعلم مصر، وسيتم خلال الحفل تنظيم فقرات فنية ومباريات رياضية بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية.

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