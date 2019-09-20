60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم

من عاصمة مصر الصغري الفيوم.. نظمت قبيلة الرماح بمركز أطسا أكبر مهرجان تاريخي للفروسية والشعر العربي بعنوان مهرجان رماح الخير الأول للفروسية والذى أقيم تحت رعاية أبناء قبيلة الرماح.



جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفى عبد العظيم الباسل أمين حزب الوفد بالفيوم ومن أبناء قبيلة الرماح، والعقيد محسن صدقى منسق عام المهرجان.



اشترك فى المهرجان محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، والذى ضم حوالى 60 من الخيول العربية الأصيلة.



ويهدف المهرجان إلى تشجيع السياحة والتعارف والتراحم وإحياء التراث البدوي الأصيل بين القبائل العربية.



أقيم المهرجان فى أرض فضاء بقرية قصر الباسل وبالقرب من محمية وادى الريان، وحضره لفيف من القبائل العربية من جميع محافظات مصر.



وصرح العقيد محسن صدقى منسق عام المهرجان، أنه يقوم بالتحكيم نخبة متميزة من أبناء القبائل العربية.



وأضاف صدقى بأن السباق لم ينته حتى الآن ومستمر، وستعلن النتائج مساء اليوم، حيث رصدت اللجنة المنظمة للسباق ميدالية ذهبية للمركز الأول و3 ميداليات فضية للمراكز الثانية والثالثة والرابعة.

