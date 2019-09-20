ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:47 م
سباق الفروسية
سباق الفروسية
الفيوم - نبيل أبو السعود
من عاصمة مصر الصغري الفيوم.. نظمت قبيلة الرماح بمركز أطسا أكبر مهرجان تاريخي للفروسية والشعر العربي بعنوان مهرجان رماح الخير الأول للفروسية والذى أقيم تحت رعاية أبناء قبيلة الرماح.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفى عبد العظيم الباسل أمين حزب الوفد بالفيوم ومن أبناء قبيلة الرماح، والعقيد محسن صدقى منسق عام المهرجان.

اشترك فى المهرجان محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، والذى ضم حوالى 60 من الخيول العربية الأصيلة.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع السياحة والتعارف والتراحم وإحياء التراث البدوي الأصيل بين القبائل العربية.

أقيم المهرجان فى أرض فضاء بقرية قصر الباسل وبالقرب من محمية وادى الريان، وحضره لفيف من القبائل العربية من جميع محافظات مصر.

وصرح العقيد محسن صدقى منسق عام المهرجان، أنه يقوم بالتحكيم نخبة متميزة من أبناء القبائل العربية.

وأضاف صدقى بأن السباق لم ينته حتى الآن ومستمر، وستعلن النتائج مساء اليوم، حيث رصدت اللجنة المنظمة للسباق ميدالية ذهبية للمركز الأول و3 ميداليات فضية للمراكز الثانية والثالثة والرابعة.
60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم
60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم
60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم
60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم
60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم
60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم
60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم
60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم

ترشيحاتنا

عقب خسارة الزمالك.. عبد الله جمعه ينفجر غاضبا.. ماذا حدث

خطاب رسمي من التعليم لـ المديريات بشأن كتاب Connect المقرر على تلاميذ النظام الجديد

جمبسوت أسود.. أنغام تتألق في أحدث ظهور لها.. صور

متعودة دايما.. وائل جمعة يقصف جبهة الزمالك بعد فوز الاهلي بالسوبر

اخبار الزمالك اليوم 20-9-2019.. قرار صارم من ميتشو عقب ضياع السوبر.. ومشادة مرتضي منصور وأعضاء مجلس الأهلي

حسن المستكاوى: مباراة السوبر نجح فيها الأهلي وفايلر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خيالي.. درة تتألق بفستان أسود في الجونة .. صور

60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم

من الأجمل.. نجمات تألقن بالبرونز واللامع في افتتاح مهرجان الجونة.. صور