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حوادث

حبس 9 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما احتياطيا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:04 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
محمد عبدالله
أمرت النيابة العامة، بحبس 9 متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

المتهمون المحبوسون احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية، كل من: حسين عبد الحميد، ومحمد فتحي، والسيد عطية، وإبراهيم عوض، وأحمد حسين، وشعبان محمد، وماهر مبروك، ومصطفي إبراهيم، وغادة شاهين

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.

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