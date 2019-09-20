محمد مجدي قفشة: سعيد بأول بطولة لي مع الأهلي

أبدي محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على الزمالك والتتويج ببطولة السوبر المصري علي حساب الزمالك.



وقال مجدي قفشة في تصريحات تليفزيونية اليوم الجمعة: "المباراة كان فيها متعة ورائعة ولكنها كانت صعبة في النهاية بعد الظروف التي حدثت بإصابة ثنائي الدفاع ولكننا توجنا باللقب".



وتابع: "سعيد بأول بطولة لي مع الأهلي، وقدمنا لقاء جيدا وأهنئ الجماهير على اللقب".



وعزز الأهلي هيمنته على بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي العنيد الزمالك 3 / 2.

