فضيحة جديدة لـ الجزيرة القطرية.. شاهد ماذا فعلت

كشف الإعلامي عمرو أديب، فضيحة قناة الجزيرة القطرية وفبركتها للمشهد العام في مصر.



وعرض عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، فيديو يفضح قناة الجزيرة، قائلا: «ذاعوا فيديو فيه صورتين مرة يقولوا عليه ميدان التحرير ومرة يقولوا عليه المنصورة».



وأشار: «نفس الصورة قالوا عليها في التحرير وفي المنصورة»، مردفا: «للأسف الناس شيرت الفيديو».



وتابع الإعلامي عمرو أديب،: «هل يعقل أن يكون نفس المبنى في التحرير وفي المنصورة»، مؤكدا: «القناة تكذب نفسها وبتنقل نفس المشاهد».

