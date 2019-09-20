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رياضة

محمد الشناوي: السوبر المحلي دافع قوي لتقديم موسم استثنائي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز بكأس السوبر المحلي، بعد الفوز علي الزمالك 3/2 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.

وأضاف محمد الشناوي،: «الفوز بالسوبر كان مطلوب بشدة قبل بداية الدوري العام من أجل تحقيق أفضل انطلاقة في الموسم الجديد الذي نتطلع لتقديمه بشكل استثنائي والاستحواذ على كل البطولات».

وأوضح محمد الشناوي، أن الفترة الماضية شهدت تركيزا شديدا من اللاعبين بهدف الفوز بالسوبر الذي يعد بداية قوية للموسم الجديد الذي نسعى فيه لتقديم عروض قوية وحصد جميع الألقاب.

وأشار محمد الشناوي، إلى أن الفريق يتطلع هذا الموسم لإسعاد جماهير الأهلي بحصد دوري أبطال إفريقيا.

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