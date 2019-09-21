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توك شو

على طريقة جورج قرداحى.. أمير كراراة يصلح بين أحمد فهمي وبيومي فؤاد.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:05 ص
بيومى فؤاد وأحمد
بيومى فؤاد وأحمد فهمى
حمزة شعيب
حل الفنان أحمد فهمي، والفنان بيومى فؤاد ضيفين على الفنان أمير كرارة، مقدم برنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة "أون أى"، وروى فهمى كواليس مراحل الطفولة برفقة شقيقه كريم فهمى.

وقام كرارة بالصلح بين بيومى فؤاد وأحمد فهمى خلال الحلقة، مردفا:"على طريقة جورج قرداحى هنعمل محاولة للصلح، ومن جانبه قال فؤاد موجها حديثه لأحمد فهمى :"انت مش عندك مسلسل بتعمل اى هنا ليرد الاخير :"انا عندى مسلسل وانت عندك عشرين".

وفى السياق ذاته قال كرارة موجها حديثه لبيومى فؤاد:"هو فهمى بيرخم عليك ليه"، ليرد الأخير مازحا:"فهمى استفزنى وبيقولى انت من جيل أحمد مالك ولكن الحقيقة أحمد مالك داخل المجال قبل بمراحل".

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