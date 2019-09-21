ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

دوما فى صفها.. رسالة إماراتية فى حب مصر: نحن ضد أعدائك

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:19 ص
الإماراتى إبراهيم
الإماراتى إبراهيم بهزاد
مـــيـــــس رضـــــا
علق إبراهيم بهزاد المدون الإماراتى على الدعوات المزيفة التى تستهدف ضرب استقرار مصر.

وكتب "بهزاد"، فى تدوينة على موقع "تويتر": "متحدون_ضد_اعدائك_يا_مصر و مع أمنها و تقدمها و ضد كل من يكيد لها .. لا خير فينا ان لم نكن مع #مصر".

وأضاف: "اخترنا أن نكون دومًا في صف #مصر و دعمها و الوقوف معها ، و #حفظ_الله_مصر العزيزة و المحروسة بإذن الله".

وتابع: "أن مصر أكبر من أوهامهم و أقوى من مخططاتهم ولن تسقط و #تحيا_مصر آمنة مستقرة .. قوية و مزدهرة".

ونشر "بهزاد"، مقطع فيديو عبر حسابه الموثق على موقع تويتر لموقع "عين الإخباري"، الذى فضح الدعوات المزيفة من الإعلام المضاد للمظاهرات التي تهدف لزعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية.

إبراهيم بهزاد مدون إماراتى عاشق لمصر.. دائما ما يحرص على دحض الإشاعات والإكاذيب التى تطال مصر من وقت لآخر على يد أعدائها والحاقدين عليها فى الداخل والخارج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وطنكم في خطر.. مصطفى بكري: الجزيرة لا تزال تبث السموم والأكاذيب

إعلامي إمارتي يدعم السياحة بهاشتاج #اجازتنا_في_مصر

رئيس طاقة البرلمان: نحتاج إعلاما قادرا على التعامل مع حروب الجيل الرابع

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

بالأبيض.. بسمة بإطلالة متميزة فى عرض فيلم سودانى بـ مهرجان الجونة

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

انا صاحب الكورة| الأهلي حديد فى ثوبه الجديد.. خطة فايلر أسقطت الزمالك فى 60 دقيقة بالسوبر المصري.. شاهد واحكم

فستان مثير.. ناهد السباعي بإطلالة جريئة برفقة والدتها فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

ناهد السباعى ولقاء الخميسى وصبا مبارك فى ثانى أيام الجونة.. صور

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى