دوما فى صفها.. رسالة إماراتية فى حب مصر: نحن ضد أعدائك

علق إبراهيم بهزاد المدون الإماراتى على الدعوات المزيفة التى تستهدف ضرب استقرار مصر.



وكتب "بهزاد"، فى تدوينة على موقع "تويتر": "متحدون_ضد_اعدائك_يا_مصر و مع أمنها و تقدمها و ضد كل من يكيد لها .. لا خير فينا ان لم نكن مع #مصر".



وأضاف: "اخترنا أن نكون دومًا في صف #مصر و دعمها و الوقوف معها ، و #حفظ_الله_مصر العزيزة و المحروسة بإذن الله".



وتابع: "أن مصر أكبر من أوهامهم و أقوى من مخططاتهم ولن تسقط و #تحيا_مصر آمنة مستقرة .. قوية و مزدهرة".



ونشر "بهزاد"، مقطع فيديو عبر حسابه الموثق على موقع تويتر لموقع "عين الإخباري"، الذى فضح الدعوات المزيفة من الإعلام المضاد للمظاهرات التي تهدف لزعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية.



إبراهيم بهزاد مدون إماراتى عاشق لمصر.. دائما ما يحرص على دحض الإشاعات والإكاذيب التى تطال مصر من وقت لآخر على يد أعدائها والحاقدين عليها فى الداخل والخارج.



