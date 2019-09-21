أنغام تشعل حفل الإسكندرية بـ أغنية ولا دبلت .. فيديو









أحيت الفنانة أنغام مؤخرًا حفلا كبيرا بصحبة المايسترو هاني فرحات، في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري ضخم.وقدمت أنغام عددا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا" منها أغنية "هدنة"، و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"عرفها بيا"، و"أساميك الكتيرة"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نهاية واحدة"، و"أكتبلك تعهد"، وغيرها.كما أشعلت أنغام الحفل بغناء "ولا دبلت" من الألبوم الأخير، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدا، وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العتباني، وتوزيع أحمد إبراهيم.