حملات أمنية وتموينية بالإسكندرية

ضبطت مباحث جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، شخصين استوليا على مبالغ مالية من بعض المواطنين، بقصد توظيفها مقابل أرباح مالية.



كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث جرائم الأموال العامة بالمديرية مفادها قيام شخصين بتلقي مبالغ مالية من المواطنين بلغت مليونا ونصف المليون، بقصد توظيفها واستثمارها في مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق، تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط صاحب مخبز بدائرة قسم شرطة محرم بك شرق الإسكندرية، لقيامه ببيع 35 طنا دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء محققا أرباحا غير مشروعة.



كما تم ضبط صاحب مصنع لتجارة الكيماويات (بدون ترخيص) وبحوزته 10 أطنان و760 كجم كيماويات مجهولة المصدر، بدائرة قسم شرطة اللبان غربي الإسكندرية..وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من ضبط مديري مكاتب تموين (اللبان، الدخيلة، بهيج، الرمل ثان، مينا البصل) لقيامهم باستغلال البطاقات التموينية الذكية المسلمة لهم لتوزيعها على أصحابها والاستيلاء بموجبها على أموال الدعم لحسابهم الخاص.



وبتقنين الإجراءات والعرض على النيابة التي أصدرت قرار بضبط البطاقات محل الواقعة، تم مداهمة مكاتب التموين المتحري عنها، وتم ضبط عدد (99) بطاقة خاصة بالمواطنين، وقدرت قيمة المبالغ المالية المستولى عليها بتلك البطاقات (232832) جنيها.