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فن

أنغام تتألق في حفل الأسكندرية بأغنية حالة خاصة جدًا

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:27 م
أنغام
أنغام
آيه عاطف
أحيت الفنانة أنغام مؤخرًا حفلا كبيرا بصحبة المايسترو هاني فرحات، في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري ضخم.

وقدمت أنغام عددا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا" منها أغنية "هدنة"، و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"عرفها بيا"، و"أساميك الكتيرة"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نهاية واحدة"، و"أكتبلك تعهد"، وغيرها.

كما أشعلت أنغام الحفل بغناء أغنية الهيد "حالة خاصة جدا" من الألبوم الأخير، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدا، وقامت بنشر فيديو الحفل عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

 

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