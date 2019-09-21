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فن

السيناريست وليد يوسف يكشف مصير الزيبق 2

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:55 م
السيناريست وليد يوسف
السيناريست وليد يوسف
آيه عاطف
أكد السيناريست وليد يوسف، عرض الجزء الثاني من مسلسل "الزيبق" للنجم كريم عبدالعزيز، وإستكمال تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال السيناريست وليد يوسف، لـ كاميرا "صدى البلد" :"صورنا يومين من الزيبق الجزء الثاني ولكننا توقفنا ومن المفترض أن نستكمل التصوير خلال الفترة القادمة لكي نعرض المسلسل في موسم رمضان القادم 2020، والزيبق ثلاث أجزاء، إذا تمكنا من عرض الجزء الثاني العام المقبل سيتم عرض الجزء الثالث في رمضان 2021".

كما أكد ان هنالك العديد من الشخصيات التي ستضاف إلى الجزء الثاني من العمل وأن أحداثه ستكون مثيرة ومشوقة جدًا، بجانب إنهم سوف يستكملون التصوير في عدة بلاد أوروبية".

وعن العمل مع كريم عبدالعزيز قال: "كريم صاحب عمري بدأنا سويًا عام 1999 وقدمنا فيلم "ليه خلتني احبك" عام 2000، وهذا الفيلم كان اول بطولة لكريم، وأحمد حلمي، ومنى ذكي، وحلا شيحة، وهو من إخراج ساندرا نشأت، من ثم قدمنا "وش تاني" عام 2015 والجزء الأول من الزيبق عام 2016".

بينما أكد إنه سعيد بعودة حلا شيحة، للفن مرة أخرى، معبرًا :"حلا شيحة فنانة جميلة"، أما عن فكرة العمل معها قال مازحًا :" من الممكن أن نعمل سويا إذا قررنا عمل جزء ثاني من ليه خلتني احبك، ليأتي هذا الجزء حينها بعد 20 عاما تقريبًا".

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