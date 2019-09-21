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منوعات

بالصور | شاهد ماذا تفعل السجائر الإلكترونية في الرئة؟

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:28 م
بالصور | شاهد ماذا
بالصور | شاهد ماذا تفعل السجائر الإلكترونية في الرئة؟
مروة إبراهيم
كشف فحص بإشعة أكس على رئة شاب أمريكي أن السجائر الإلكترونية تسببت في امتلأ رئتيه بالزيت، وهو ما جعله يصارع الموت.

وذكر موقع "مترو" البريطاني أن أنطونيو مايو – 19 عاما- سقط مريضا الأسبوع الماضي في إيري بولاية بنسلفانيا، حيث لم يعد قادار على التنفس بشكل طبيعي بسبب امتلأ رئتيه بزيت السجائر الإلكترونية.

وقال كيث مايو والد أنوني إن الأطباء حذروه من أن رئتي نجله تشبه رئتي رجل في الستين من عمره يدخن علبتي سجائر في اليوم، وإن رئتي الشاب تضررتا للأبد بسبب تدخين هذا النوع من السجائر.

وأوضح أن كيث أن نجله بدأ في الاعتياد على تناول السجائر الإلكترونية منذ عامين، واعتاد على اختيار زيت له نكهات مثل "التوت الأزرق"، أو "السمك السويدي" أو "غزل البنات" أو القرفة، كما أنه كان يدخن في المناسبات أطعمه لها التأثيرات النفسية للمارايجونا.

وتم نقل أنطوني إلى المستشفى للمرة الأولى في 8 سبتمبر بعد أن أصيب بسعال ملحوظ، لكن الأطباء شخصوا أنه مصاب بالتهاب الشعب الهوائية وأعطوه مضادا حيويا، قائلين إنه سيتعافى خلال أيام.

إلا أن الحالة تدهورت، ودخل إلى الطوارىء، وخشى الأطباء من أن حالته تطورت إلى التهاب رئوي، ولذلك وصفوا له العلاج بمضاد حيوي أقوى ومسكن.

وازدادت حالة الشاب سوءا في وقت لاحق، وكتب له طبيب العائلة علاجا مضادا للسعال، إلا أن التدهور استمر، واضطر إلى الذهاب مجددا إلى الطوارىء حيث قال الأطباء بعد الفحص إن نسبة الأوكسجين في جسده بلغت 36%، وفي مستويات خطيرة، وشبه الأطباء حالته بأنها تشبه شحوم متجمدة داخل الرئة.

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