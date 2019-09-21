الشرطة لم تعلن عدد المتورطين.. مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بولاية أمريكية

ذكرت قناة "رورونيوز" أن شخصين قُتلا وأصيب ثمانية آخرون على الأقل خلال عملية تبادل إطلاق النار اندلع في ملهى ليلي في ساوث كارولينا في الولايات المتحدة الامريكية السبت وفقًا لتقارير الشرطة.



ووقع الحادث في ملهى ليلي في مقاطعة لانكستربساوث كارولينا. ولم تعلن الشرطة بعد عن عدد المتورطين في هذا الحادث.



ونقل أربعة جرحى إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج، فيما تمت معالجة باقي المصابين في المنشآت المحلية. وفتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.