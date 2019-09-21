ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نصاب يخدع مصريًا ويسرق أمواله في الكويت.. تفاصيل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:11 م
الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
قسم الخارجي
فوجئ مواطن مصري في الكويت برسالة على هاتفه من رقم لا يعرفه جاء فها "عزيزي العميل.. تم حظر بطاقة الصراف الآلي.. يرجى الاتصال على هذا الرقم .. لتحديث بياناتك".

فما كان من المصري إلا أن يتصل على الفور بالرقم ليرد عليه شخص بأسلوب مهذب وكأنه من موظفي خدمة العملاء، ليتمكن من الحصول على معلوماته الشخصية ورقم البطاقة البنكية والرقم السري، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

لكن بعد انتهاء المكالمة، فوجئ المصري برسائل ترد على هاتفه تفيد بسحب مبالغ مالية من حسابه البنكي على 3 دفعات، وبعدما اتصل بالبنك، اتضح أن الشخص الذي أرسل له الرسالة محتال واستطاع أن يخدعه ويحصل على رقم بطاقته البنكية ورقمه السري وقال بتحويل المبلغ الموجود بالحساب بالكامل وهو ألف دينار.

توجه المواطن المصري للبنك وحصل على كشف حساب ثم ذهب لمركز الشرطة في منطقة القشعانية وروى لرجال الأمن الواقعة التي حدثت معه، وأطلعهم على الرسالة التي وصلته والرقم الذي ورده بالرسالة.

وأحيلت الواقعة إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية للاستعلام عن صاحب الرقم لضبطه وإحضاره على ذمّة القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وكشف عدد العمليات التي قام بارتكابها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الشهادات الفنية.. تعرف على خطوات تسجيل رغباتك بموقع التنسيق

تنسيق الشهادات الفنية .. تعرف على كيفية إدخال الرغبات وموقع التنسيق

التعليم العالي تفتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية.. سجل عبر هذا الرابط

بعد إطلاق موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية..تعرف على كيفية تسجيل الرغبات

تجارى وصناعى وزراعى.. خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

خطوة بخطوة.. كيفية تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع إرهابي في المطرية وضبط مدفع آر بي جي وقنابل

ليفربول يطلق لقبا جديدا على محمد صلاح.. تعرف عليه

على مسئولية «البيطريين».. الطهي فى هذه الأوانى يسبب الوفاة

أحمد موسى يفضح جماعة الإخوان ويعلن اسماء مديري صفحات تهاجم مصر.. فيديو

شروط محددة.. تفاصيل جلسة حسام البدري مع اتحاد الكرة بعد اختياره مدربا لمنتخب مصر

صدمة لـ عشاق الزمالك.. عبد الغني يعلن مدة غيابه عن الملاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم السينما يحضرون عرض فيلم "بنتولد" بـ مهرجان الجونة.. صور

هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية