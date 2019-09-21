نصاب يخدع مصريًا ويسرق أمواله في الكويت.. تفاصيل

فوجئ مواطن مصري في الكويت برسالة على هاتفه من رقم لا يعرفه جاء فها "عزيزي العميل.. تم حظر بطاقة الصراف الآلي.. يرجى الاتصال على هذا الرقم .. لتحديث بياناتك".



فما كان من المصري إلا أن يتصل على الفور بالرقم ليرد عليه شخص بأسلوب مهذب وكأنه من موظفي خدمة العملاء، ليتمكن من الحصول على معلوماته الشخصية ورقم البطاقة البنكية والرقم السري، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.



لكن بعد انتهاء المكالمة، فوجئ المصري برسائل ترد على هاتفه تفيد بسحب مبالغ مالية من حسابه البنكي على 3 دفعات، وبعدما اتصل بالبنك، اتضح أن الشخص الذي أرسل له الرسالة محتال واستطاع أن يخدعه ويحصل على رقم بطاقته البنكية ورقمه السري وقال بتحويل المبلغ الموجود بالحساب بالكامل وهو ألف دينار.



توجه المواطن المصري للبنك وحصل على كشف حساب ثم ذهب لمركز الشرطة في منطقة القشعانية وروى لرجال الأمن الواقعة التي حدثت معه، وأطلعهم على الرسالة التي وصلته والرقم الذي ورده بالرسالة.



وأحيلت الواقعة إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية للاستعلام عن صاحب الرقم لضبطه وإحضاره على ذمّة القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وكشف عدد العمليات التي قام بارتكابها.