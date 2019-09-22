كله بالفلوس.. هكذا صنع الإخوان تريند تويتر بـ حسابات مزيفة في وقت قصير.. فيديو

قال حسن حامد، خبير أمن المعلومات، إن هناك صفحات إخوانية تدار من بلاد أجنبية مثل تركيا وأوكرانيا وإنجلترا.



وأوضح "حسن حامد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الترند يعني مقياس تواتر الكلمة وليس مقياس عددها، معقبا: «يعني عدد تكرار الكلمة في وقت معين، وليس بتتكرر قد ايه في المطلق».



وأضاف خبير أمن المعلومات،: «التريند مش بيفضل أكتر من يوم.. فيه عوامل تحدد التريند هيفضل قد ايه وهيقعد قد ايه».



وتابع: «الإخوان صرفوا كتير على الهاشتاجات، وفجأة ماتش السوبر بين الأهلى والزمالك أخذ التريند منهم»، مردفا: «فيه ناس موجودة في مصر بيحاسبوا بالتويته، وبيقولوا مثلا إحنا هنعمل ألف تويتة في الساعة بسعر معين مثلا»، موضحا: «دي يبقي منها حسابات مزيفة، ومنها يكون جمعية فولورز ويتجمعوا على هاشتاج معين وبيطلعوه تريند ويعدي أي تريند أعلى منه في لحظة».