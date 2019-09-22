دعاء بداية العام الدراسي الجديد

كثير من الآباء والأمهات مشغولون باستقبال العام الدراسي الجديد وفي تحضير الطلبات التي قد يحتاجونها فى العام الدراسي الجديد، الذي نبدأه بـدعاء حتى ييسره الله علينا وعلى أطفالنا.



يجب على المسلم أن يستمد العون والتوفيق من الله -عز وجل- وأن يعتمد على حول الله وقوته، فمنه سبحانه العون والتوفيق والسداد، فإذا لجأ الإنسان إلى ربه واستعان به أعانه ووفقه وسدده.



فمع بداية كل عمل يشرع فيه الإنسان يذكر ربه ويستفتح باسمه ويطلب منه التوفيق فقد ورد في الحديث:" أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ - أَوْ قَالَ: أَقْطَعُ -) وقد رُوِي الحديث بألفاظ أخرى نحو هذا [رواه الإمام أحمد في " المسند " (14/329) طبعة مؤسسة الرسالة ، وآخرون كثيرون من أصحاب السنن والمسانيد].



وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "مَنْ سلَكَ طريقًا يَطلُبُ فيه علمًا سَلَكَ الله عزّ وجلّ به طريقًا من طُرُقِ الجنة، وإنَّ الملائكةَ لتَضَعُ أجنحتَها رضًا لطالبِ العلم، وإنَّ العالم ليستغفِرُ لهُ مَن في السَّماواتِ ومَن في الأرضِ والحيتانُ في جوف الماء، وإن فضلَ العالمِ على العابِدِ كفضل القَمَرِ ليلةَ البدرِ على سائر الكواكِبِ، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياء، وإن الأنبياءَ لم يُورِّثُوا دينارًا ولا دِرْهمًا، ورَّثُوا العِلْمَ، فمن أخَذَه أخَذَ بحظٍّ وافِرٍ". [سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 485)].



وعلى طالب العلم أن يعرف شرف العلم، وفضل أهله وعلمائه وطلابه:



قال جل وعلا في محكم كتابه: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}.. [المجادلة: 11].



وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ"[سنن الترمذي ت بشار (4/ 325)].



وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ: مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقْنُوهُمْ " قُلْتُ لِلْحَكَمِ، مَا اقْنُوهُمْ، قَالَ: عَلِّمُوهُمْ". [سنن ابن ماجه (1/ 90)].



ومن الأدعية التى يدعو بها أولياء الأمور للأبناء فى العام الدراسي الجديد، "اللهم يا ربنا بارك لنا في أولادنا ووفقهم إلى طاعتك وارزقني اللهم برهم، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم يا ربنا من بركات السماوات والأرض إنك أنت السميع العليم مجيب الدعوات، اللهم أنى أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن واللهم يا ربنا أن تجعلهم من الهداة والمهتدين غير الضالين ولا المضلين، اللهم نطمع في كرمك أن تجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم والذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم اللهم نسألك أن تحصن فروجهم وتحسن خلقهم وتملأ يا ربنا قلوبهم بالنور والحكمة وأهلهم لقبول كل نعمة وأصلحهم وأصلح بهم الأمة الإسلامية أجمعين برحمتك يا كريم، اللهم اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبهم وشفاء لصدورهم ونورا لأبصارهم، اللهم أفتح عليهم فتوح العارفين وأرزقهم الحكمة والعلم النافع".



ويُستحب للمسلم أن يدعو ربه في بداية العام الدراسي ويطلب منه العون والفهم والتوفيق مع العلم أنه لم ترد أحاديث مخصوصة لذلك، وإنما مجال الدعاء وبابه واسع، ويفضَّل أن يدعو المسلم بالمأثور من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مثل قوله تعال: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}.. [طه: 114].، ويدعو بما يفتح عليه في الدعاء بالتوفيق والسداد والفهم والحفظ.



كذلك يجب على الآباء والأمهات أن يعرفوهم قدر التعليم والعلم حتى يستشعروا نعمة العلم والمعرفة التي ترفعهم وتعلى من قيمتهم بين الناس وأن يتحاوروا معهم حتى يستطيعوا التغلب سويا على الكثير من المشاكل التي تحدث خلال الدراسة مثل الملل من المدرسة ومن الدراسة وأيضا الهروب من المدرسة ويجب أيضا أن يقوموا بوضع خطة مدرسية حتى يسهل عليهم التعامل مع أولادهم.

