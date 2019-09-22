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اقتصاد

بدء تطوير بعض الطرق والشوارع الرئيسية بدمياط الجديدة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:41 ص
رفع كفاءة الطرق بدمياط
رفع كفاءة الطرق بدمياط
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم البدء في أعمال التطوير والتخطيط لبعض الشوارع الرئيسية بالمدينة، ويشمل التطوير أعمال تخطيط الطريق ودهانات المطبات ومحددات السرعة وأماكن عبور المشاة، كما تم رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق بعدة مناطق.

وأكد أن الهدف من عملية التخطيط للشوارع هو الحد من حوادث الطرق، ووضع علامات إرشادية للمشاة وسائقي السيارات، وإبراز أماكن التهدئة، مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة الطرق لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق بها، وأن إعادة التخطيط تمت بطرق علمية سليمة بدون أن يحدث أي تعطل لحركة السير داخل الطرق أثناء التنفيذ.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على تجميل وتطوير المدينة لتستعيد رونقها وتحويلها إلى منطقة جذب سياحي، وكذا توفير الخدمات المختلفة للسكان بالمدينة.

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