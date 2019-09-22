الدوري الإيطالي.. نابولي يكتسح ليتشي.. وروما يفوز بصعوبة على بولونيا

اكتسح فريق نابولي، مضيفه نادي ليتشي بأربعة أهداف مقابل هدف ، وذلك في المباراة التي أقيمت ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.



نابولي يكتسح ليتشي برباعية



افتتح الإسباني فيرناندو لورينتي التسجيل لنادي الجنوب الإيطالي في الدقيقة 28 ، وأضاف زميله لورينزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 40 عن طريق ركلة جزاء .



وفي الشوط الثاني ، عزز الإسباني فابيان رويز من تقدم نابولي بهدف ثالث في الدقيقة 52 ، قبل أن يقلص ماركو مانكوسو الفارق لصالح فريقه ليتشي بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 61 ، ليعود بعدها لورينتي ليختتم مهرجان الأهداف موقعًا على الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 82 ، محققًا لفريقه الانتصار الثالث في الدوري هذا الموسم.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي نابولي للنقطة التاسعة في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد نادي ليتشي عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.



روما يفوز بشق الأنفس على بولونيا



وفي نفس الجولة ، حقق نادي روما فوزًا صعبًا على حساب مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف ، حيث افتتح الصربي ألكسندر كولاروف التسجيل لفريق الذئاب في الدقيقة 49 ، قبل أن يعادل نيوكالا سانسوني النتيجة لبولونيا في الدقيقة 54 من ركلة جزاء .



وفي ظل سعي روما لتحقيق هدف الانتصار، تحصل لاعبه جيانلوكا مانشيني على الإنذار الثاني في الدقيقة 85 ، ليكمل بعدها فريقه المباراة منقوصًا ، ولكن ذلك لم يمنع البوسني إيدين دجيكو من تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأخيرة ، قائدًا إياه لتحقيق الفوز الثاني في الدوري.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي روما للنقطة الثامنة ، والتي وضعته في المركز الرابع ، بينما توقف رصيد نادي بولونيا عند النقطة السابعة في المركز الخامس.



وفي نفس الجولة أيضًا، فاز ساسولو على سبال بثلاثية نظيفة ، كما حقق سامبدوريا فوزًا صعبًا على ضيفه تورينو بهدف نظيف.