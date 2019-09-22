الدوري الإنجليزي.. هدف عالمي لليفربول بصناعة صلاح أمام تشيلسي.. فيديو

أحرز ترينت الكسندر ارنولد الهدف الاول لفريقه ليفربول في شباك تشيلسي، من عمر الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .



وجاء هدف ليفربول في الدقيقة 15 عن طريق ارنولد من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة بالكعب من محمد صلاح .



بدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل على وسط ملعب تشيلسي ونجحوا فى الاستحواذ عليه في أول دقائق المباراة .



وباغت تشيلسي مرمى ليفربول بعد تمريرة بينية من كانتي وصلت لويليان وحاول السيطرة والمرور من دفاع ليفربول ولكن خرجت ضربة مرمى.



ونجح فريق تشيلسي فى غلق المساحات أمام ماني وصلاح بعد اعتمادهما على الكرة الطويلة .

