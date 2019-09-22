الدوري الإنجليزي .. فيرمينو يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول ويعمق جراح تشيلسي ..فيديو

أحرز روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لفريقه ليفربول في شباك تشيلسي من عمر الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأضاف فريمينو الهدف الثاني لليفربول فى الدقيقة 30 بعد تلقيه عرضية من زميله ليقفز علي أثرها ويسددها بقوة فتسكن الشباك علي الفور .



وجاء هدف ليفربول في الدقيقة 15 عن طريق ارنولد من تسديدة صاروخية من ركله حرة مباشرة قبل من منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة بالكعب من محمد صلاح .



بدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل على وسط ملعب تشيلسي ونجحوا فى الاستحواذ عليه في أول دقائق المباراة .



وباغت تشيلسي مرمى ليفربول بعد تمريرة بينية من كانتي وصلت لويليان وحاول السيطرة والمرور من دفاع ليفربول ولكن خرجت ضربة مرمى.



ونجح فريق تشيلسي فى غلق المساحات أمام ماني وصلاح بعد اعتمادهم على الكرة الطويلة .



وجاءت فرصة هدف لتشيلسي بعد تمريرة طولية يقابلها ابراهام وينطلق ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من ادريان حارس ليفربول فى الدقيقة 24 .



والغي تقنية الفار هدف لتشيلسي بداعي التسلل بعد عرضية من ويليان وتنتهى بتسديدة من أزبيليكويتا داخل منطقة الجزاء.