ترتيب الدوري الإنجليزي .. بعد فوز ليفربول الصعب على تشيلسي

حقق ليفربول فوزًا بشق الأنفس علي تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز ضمن منافسات الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



الفوز عزز موقع ليفربول وصيف العام الماضي في صدارة الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة، بينما تجمد تشيلسي فى المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط .



كما حقق أرسنال ريمونتادا على أستون فيلا، من نفس الجولة في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب "الأمارات" الجانرز.



ليفربول ضد تشيلسي :



وفي تفاصيل المباريات، حقق ليفربول فوزا صعبا علي تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



افتتح ليفربول التهديف في الدقيقة 15 عن طريق ارنولد من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة قبل من منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة بالكعب من محمد صلاح .



وأضاف فيرمينو الهدف الثاني لليفربول فى الدقيقة 30 بعد تنفيذ ركنية ليقفز على أثرها ويسددها بقوة لتسكن الشباك علي الفور.



وقلص تشيلسي فى الدقيقة 71 عن طريق كانتي النتيجة بتسديدة صاروخية بعد توغل رائع علي حدود منطقة الجزاء فتسكن الشباك .



ارسنال ضد استون فيلا :



وكان أحرز بيير إيميريك أوباميانج لاعب فريق أرسنال الهدف الثالث في مرمى شباك منافسه أستون فيلا في الدقيقة "84"، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وتقدم فريق أرسنال على منافسه استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح أستون فيلا في الدقائق الأخيرة من المباراة عقب استحواذ لاعبي أستون فيلا في بداية المباراة .



وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين أرسنال ومنافسه استون فيلا بتقدم فريق استون فيلا بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وأحرز جون ماكجين لاعب استون فيلا هدف تقدم فريقه من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق اللاعب أنور الغازي داخل منطقة الجزاء ليستقبلها جون مكين بوضعها بالقدم على يسار الحارس لتسكن الشباك.



فرض لاعبو أستون فيلا السيطرة الكاملة على لاعبي أرسنال حيث أهدر لاعبو أستون فيلا العديد من الفرص بمشاركة تريزيجيه.



تعرض ميتلاند نيلس لاعب فريق أرسنال للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء للمرة الثانية بسبب تدخله القوي مع أنور الغازي لاعب أستون فيلا.



وفيما يلي نعرض ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا :