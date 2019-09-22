أول حالة طرد فى الدورى المصرى لـ إيزي إيميكا..فيديو

تلقى إيزي إيميكا لاعب المصرى البورسعيدى، البطاقة الحمراء الأولى فى دورى موسم 2019 - 2020 بعد تدخل متهور على نانا أنتوي فحصل على الكارت الأحمر بشكل مباشر فى مباراة حرس الحدود التى تجمعهما حاليًا على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.



وجاءت قائمة المصرى التي تضم 22 لاعبًا على النحو التالي :





أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة لحراسة المرمى.





كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال عبد الواحد ، محمود حمد ، بهاء مجدي لخط الدفاع.





عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، مفتاح طقطق ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، حسن علي ، عماد فتحي ، اسلام عطية ، سعيد سينبوري لخط الوسط.





محمود وادي ، أوستين اموتو لخط الهجوم.



