بسبب النزاع حول فيشت العيج .. الكويت تسعى لترسيم الحدود البحرية مع العراق

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله إن بلاده تسعى إلى ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة 162، وأن ما يقال عن إن اتفاقية خور عبدالله اتفاقية ترسيم كاملة للحدود البحرية غير دقيق.





وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أوضح الجار الله أن "خور عبدالله تم ترسيمه في قرار (833) والصادر عن مجلس الأمن، أما في ما يتعلق بما بعد النقطة 162 فالعملية تحتاج إلى تفاوض وبحث بين الجانبين لترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي".





وأضاف أن الكويت تنظر إلى الشكوى التي تقدم بها العراق في مجلس الأمن حول فيشت العيج، باعتبارها توضيح موقف.





وتابع أن الكويت أرسلت أيضا مذكرة واضحة وشارحه ومفصله للموقف الكويتي حيال ما تم التطرق اليه من قبل العراق.



