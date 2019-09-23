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تعليم

اليوم.. ألسن عين شمس تحتفل بقسم اللغة البرتغالية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:35 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
كريم ناصر - ياسمين سامى
تنظم كلية الألسن جامعة عين شمس اليوم فى الساعة 10 صباحا حفل استقبال الطلاب للعام الدراسي 2019/2020، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسفيرة البرتغالية مادلينا فيشر بقاعة مؤتمرات الكلية.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن الكلية تعمل على قدم وساق بهدف خروج مراسم الاحتفالية بشكل مشرف، كذلك تابعت التجهيزات التي طلبتها السفارة البرتغالية في قاعة التدريس المخصصة للقسم و التأكد من انتهاء تجهيزاته وتزويده بالإنترنت والوسائل التعليمية الحديثة، مشيرة إلى أن تفعيل قسم اللغة البرتغالية يأتي تكليلا لمجهودات الجانبين المصري والبرتغالي، حيث تكون كلية الألسن بجامعة عين شمس ممثلة عن الحكومة المصرية بالتعاون مع معهد كامويش بجامعة بورتو ممثل عن الحكومة البرتغالية ؛ ليصبح منارة ثقافية تشع بنور ثقافتها عبر العالم.

كما أشارت إلى أن الاحتفالية ستشهد حفلا لاستقبال الطلاب في إطار كرنفالات استقبال الطلاب الجدد والقدامى الذي دشنته الجامعة مطلع العام الدراسي الحالي، لخلق مناخ مناسب للطلاب بعد دخولهم المرحلة الجامعية وتعريفهم بالأنشطة المتنوعة التي توفرها الجامعة لهم، كذلك تسهيل عملية دمجهم بالمجتمع الجامعي و بداية ممارسة أنشطتهم بجانب دراستهم الأكاديمية وصقل خبراتهم الحياتية، وخلق صورة ذهنية تكون نواة تشكل شخصياتهم قبيل تخرجهم في سنوات قليلة إلى المجتمع محملين بالعلوم الأكاديمية والخبرات الحياتية التي تؤهلهم ليصبحوا أفرادا فاعلين في المجتمع.

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