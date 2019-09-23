أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

اتشتم واتغرم .. رد ناري لمرتضى منصور على عقوبات اتحاد الكرة



أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استيائه وغضبه تجاه العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على ناديه بعد مباراة السوبر أمام الأهلي.

مرتضى منصور يطالب بحرمان جماهير الأهلي والزمالك من المباريات .. اعرف التفاصيل

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استيائه وغضبه تجاه العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على ناديه بعد مباراة السوبر أمام الأهلي.

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