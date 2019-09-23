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رياضة

أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:59 ص
مرتضى منصور واحمد
مرتضى منصور واحمد شوبير
ريهام بكير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

اتشتم واتغرم .. رد ناري لمرتضى منصور على عقوبات اتحاد الكرة
أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استيائه وغضبه تجاه العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على ناديه بعد مباراة السوبر أمام الأهلي.

مرتضى منصور يطالب بحرمان جماهير الأهلي والزمالك من المباريات .. اعرف التفاصيل
أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استيائه وغضبه تجاه العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على ناديه بعد مباراة السوبر أمام الأهلي.

أنهى حياته بالقتل الرحيم .. زوجة لاعب هولندي تروي تفاصيل مؤثرة لآخر أيامه
توفي فرناندو ريكسن اللاعب الهولندي عن عمر ناهز 44 عاما، بعد صراع طويل مع مرض التصلب الجانبي الضموري، الذي لازمه منذ عام 2013.

بملاعب عالمية .. تعرف على استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم لليد
عقد وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالاتحاد وفى مقدمتها الاستعداد لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد 2021.

العالم كله اتكلم عنه .. شوبير يشيد ببراعة محمود جاد حارس مرمى إنبي في مباراته ضد بيراميدز
أشاد الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق، بمهارة محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي بعدما أظهر براعته في التعامل مع فريق الخصم بطريقة رائعة.

محمد بركات الأبرز .. رسميا اتحاد الكرة يستقر على الجهاز المعاون لحسام البدري
أعلن الكابتن أحمد شوبير أن اتحاد الكرة المصري استقر على القائمة النهائية للجهاز المعاون لحسام البدري في تدريب المنتخب المصري.

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