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اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23 -9- 2019.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:37 ص
الذهب
الذهب
البهي عمرو
سجّلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، 23 - 9 - 2019، استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم "الاثنين"، لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 688 جنيها للجرام بدون مصنعية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين، 23 - 9 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين، 23 - 9 – 2019 على النحو التالي:

عيار 24: 786 جنيها
عيار 21: 688 جنيها
عيار 18: 590 جنيها
الجنيه الذهب: 5504 جنيهات

سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر يشهد تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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