الدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 23-9-2019

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الاثنين 23/ 9 /2019 استقرارًا نسبيًا، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
وبلغ سعر الدولار نحو 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، متراجعا قرشا واحدا، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.88 جنيه للشراء و18 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.26 جنيه للشراء و20.38 جنيه للبيع مرتفعا قرشًا واحدًا.
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري
وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.3804 جنيه للشراء و16.4879 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.09 جنيه للشراء و15.19 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.2894 جنيه للشراء و2.3038 جنيه للبيع.