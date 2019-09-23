الدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 23-9-2019

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الاثنين 23/ 9 /2019 استقرارًا نسبيًا، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.





سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم





وبلغ سعر الدولار نحو 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، متراجعا قرشا واحدا، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.88 جنيه للشراء و18 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.26 جنيه للشراء و20.38 جنيه للبيع مرتفعا قرشًا واحدًا.





سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري



